Bomberman: Konami suggerisce novità in arrivo, dopo il sesto anniversario di Super Bomberman R

Nella giornata di ieri, 3 marzo 2023, Super Bomberman R ha compiuto sei anni e per l'occasione il profilo Twitter ufficiale ha condiviso un piccolo tweet, che ha però incluso un piccolo teaser per la saga, che spinge a pensare che vi siano altri annunci in arrivo.

Come potete leggere poco sotto, il profilo ufficiale di Bomberman ha scritto: "Boom! Super Bomberman R compie 6 anni oggi! Un enorme grazie ai fan per tutto il vostro supporto. C'è molto altro in programma per Bomberman, quindi rimanete con gli occhi puntati verso le ultime notizie."

Ad accompagnare il tweet vi è un'immagine dedicata a Super Bomberman R e al suo sesto anniversario. Purtroppo questa non ci dice nulla su cosa possiamo aspettarci per il futuro della saga.

Parlando di ciò che verrà, sappiamo che è in arrivo Super Bomberman R 2 che espanderà la modalità storia e aggiungerà nuove modalità battaglia. Considerando però il modo in cui il tweet è stato scritto, ci viene da pensare che Konami non faccia riferimento a questo gioco (sarebbe stata ben più esplicita).

Per ora comunque si tratta solo di speculazioni. Non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali da parte di Konami. Nel frattempo, vi lasciamo al trailer di Super Bomberman R 2.