Super Bomberman R 2 annunciato durante il Nintendo Direct

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct Mini è stato annunciato Super Bomberman R 2 per Nintendo Switch, ossia il seguito ufficiale di uno dei giochi di lancio della console. Il segmento dedicato dura meno di un minuto e mostra delle sequenze di gameplay, perfettamente in linea con quelle del capitolo precendente.

Vengono comunque sottolineate le due novità più importanti: la nuova modalità Castello, pensata per un massimo di quindici giocatori, e l'editor di livelli, che consentirà a tutti di creare e condividere le proprie creazioni.

Super Bomberman R 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma è stato annunciato che sarà pubblicato nel corso del 2023.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato di annuncio:

