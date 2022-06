Disney Dreamlight Valley: data di uscita in versione Accesso Anticipato svelata al Nintendo Direct

Tramite il Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022 è stato mostrato un nuovo trailer di Disney Dreamlight Valley, che potete vedere qui sopra al minuto 17:05. È stato anche confermato che sarà disponibile in accesso anticipato a partire dal 6 settembre 2022.

La descrizione recita: "Vivi la magia insieme ai personaggi Disney e Pixar in questa entusiasmante simulazione di vita! Dreamlight Valley era un luogo idilliaco, dove i personaggi Disney e Pixar vivevano in armonia, fino a quando l'Oblio non l'ha trasformata in un incubo. Adesso tocca a te aiutare i suoi inconfondibili abitanti a recuperare i loro ricordi perduti. Esplora i tanti regni diversi di questa terra e fai amicizia sia con gli eroi sia con i cattivi in un mondo dove puoi personalizzare il tuo personaggio per diventare chiunque sogni di essere. Disney Dreamlight Valley arriverà su Nintendo Switch il 6 settembre con una versione in accesso anticipato."

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley sarà pubblicato in versione completa nel 2023 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch in versione free to play.