The Elder Scrolls 5: Skyrim, un giocatore ha creato delle quest con l'IA di ChatGPT

Lo youtber Joov ha pubblicato un interessante video dove completa una serie di quest di The Elder Scrolls V: Skyrim create utilizzando l'IA di ChatGPT, oltre che una serie di mod per rendere più accattivante il tutto.

Chat GPT è un chatbot gratuito, un'intelligenza artificiale progettata per simulare conversazioni tra esseri umani e in grado di imparare costantemente nuove espressioni e concetti. A quanto pare è anche in grado di fingersi un NPC di Skyrim e inventare una quest da affidare al giocatore, come dimostra il video sottostante.

Sia chiaro ci sono ancora molti limiti e infatti i compiti assegnati non sono poi molto più complicati dalle fetch quest realizzate tramite il sistema Radiant di The Elder Scrolls: Skyrim, ma il risultato è comunque notevole e sono apprezzabili gli sforzi di ChatGPT nel provare a modo suo a dare un contesto al tutto.

Ad esempio, nel filmato, dopo svariati tentativi, il chatbot si finge Tolfdir, un residente di Winterhold, che vuole coinvolgere il giocatore in un pericolo affare di Skooma (un oggetto realmente esistente nel gioco), un potente analgesico che può creare euforia e dipendenza come una droga.

Joov ha sfruttato l'inventiva di Chat GPT per creare una serie di quest, aggiungendo un po' di pepe al tutto utilizzando anche la Survival Mode e le mod World Randomizer e Nemesis System. Un esperimento interessante e che dimostra in parte il potenziale delle IA in ambito videoludico, che secondo Phil Spencer, il boss di Xbox, avranno un impatto positivo in futuro per tutta l'industria.