PS5: il nuovo aggiornamento beta migliora il DualSense e permette di modificare i led della console

Per quanto riguarda il DualSense, verrà aumentato il volume degli speaker interni , in modo che il suono risulti più chiaro. Sony precisa che una volta installato l'aggiornamento, potreste notare che l'audio del controller è fin troppo elevato e che dunque potrebbe essere necessario abbassarlo tramite le impostazioni.

Sony ha iniziato i test del prossimo aggiornamento maggiore del sistema operativo di PS5 che porterà diverse novità interessanti, in particolare per quanto riguarda le funzioni audio del DualSense , la condivisione della schermata di gioco e una nuova opzione per regolare la luminosità della spia di accensione della console.

Condivisione dello schermo e luminosità dei led

Passando alla funzione di Share Screen, ora gli spettatori potranno muovere dei cursori a schermo, disegnare delle linee o selezionare dell'emoji che verranno visualizzate anche dall'host, in modo da poterlo aiutare, ad esempio, a risolvere un puzzle o completare uno scontro particolarmente complicato.

Ultimo, ma non per importanza, verrà aggiunta una nuova opzione nella sezione delle impostazioni di sistema che permette di scegliere tra tre diversi livelli di luminosità della spia di accensione di PS5.

Al momento, la beta del nuovo update è limitata una stretta cerchia di partecipanti e solo in pochi paesi, in cui purtroppo non rientra l'Italia, ma salvo impreviste le novità in fase di testing arriveranno su tutte le console nel giro di relativamente poche settimane.