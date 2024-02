ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 3050 V2 da 8 GB GDDR6 in offerta a tempo su Amazon al prezzo minimo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 3050 V2 da 8 GB GDDR6. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più basso recente è del 9%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 250,19€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Al momento della scrittura, il numero di unità già vendute per questa offerta a tempo è del 10%: non si può sapere a quanto ammonti il 10%, ma in generale queste offerte a tempo hanno scorte limitate, quindi se vi interessa conviene non attendere.