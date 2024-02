Xbox: un director fa riferimenti a PlayStation e Switch, poi cancella tutto

Sono giorni intensi per il mondo videoludico, con Microsoft che tiene i giocatori in sospeso e non svela quali siano i suoi piani per il futuro di Xbox. I fan sono quindi alla continua ricerca di dettagli per capire cosa sta accadendo e hanno ora notato un dettaglio. Fino a ieri, l'account LinkedIn di un dipendente Microsoft parlava della pubblicazione di giochi su PlayStation e Switch, oltre che su PC, Xbox e mobile.

L'informazione era stata segnalata dall'utente Twitter Timur222, il quale ha oggi mostrato un aggiornamento: il dipendente ha rimosso il riferimento alle piattaforme.

La persona in questione è un Director della divisione videoludica asiatica di Microsoft, in un team con sede a Shanghai (Cina). In precedenza affermava di gestire prodotti di Xbox Game Studios, Activision, Blizzard, Zenimax e Bethesda su "PC, Xbox, PlayStation, Switch e Mobile". Poi ha rimosso ogni riferimento alle piattaforme.