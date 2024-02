My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di roxanne.kho è come l'anime in ogni dettaglio

My Hero Academia sta proseguendo in formato manga e l'anime proseguirà con una nuova stagione tra non troppo tempo. Nel mentre attendiamo, possiamo riscoprire i personaggi della saga in altri formati, ad esempio tramite i cosplay. Ora possiamo vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da roxanne.kho.

roxanne.kho ci propone un cosplay classico di Momo Yaoyorozu, con il suo costume da eroina e il bastone da combattimento. Se notate la mano sinistra, una luce irradia da essa e tutto attorno ci sono degli effetti di luce particellari: questo perché la cosplayer sta simulando la creazione del bastone con i poteri di Momo.

Cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da roxanne.kho?