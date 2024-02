Rise of the Ronin, tutte le novità dallo State of Play

La sua presenza era già stata annunciata allo State of Play di gennaio 2024 e, vista anche la relativa vicinanza della data di uscita, non ha rappresentato proprio una sorpresa, ma Rise of the Ronin si è confermato uno dei giochi più interessanti di questa prima parte dell'anno e il video gameplay condiviso da Sony e Team Ninja ha consentito di dare un'occhiata più da vicino ad alcune sue meccaniche. Come abbiamo raccontato già nello speciale pubblicato dopo l'annuncio nel settembre 2022, Rise of the Ronin è un action RPG a mondo aperto caratterizzato da un'ambientazione storica che mette in scena un momento molto particolare del Giappone feudale, una fase di transizione di fondamentale importanza che ha segnato la fine del periodo Edo e, di fatto, l'inizio della modernità per il paese. Il tutto passando, ovviamente, attraverso un difficile incastro fra innovazione e tradizione. Il periodo del bakumatsu, che comportò la fine dello shogunato e dell'organizzazione sociale nota come bakufu e il ritorno alla struttura accentrata dell'impero con la restaurazione Meiji, comporta contemporaneamente un ritorno al passato e una spinta verso il futuro, ricevuta soprattutto dalla forzata apertura all'occidente. Rise of the Ronin si propone di illustrare proprio questo momento di sconvolgimenti sociali, quando le "navi nere" degli occidentali comparvero nella baia di Tokyo imponendo di fatto l'inizio dei rapporti con l'occidente e la fine del sakoku, i due secoli di isolamento del Giappone. Con la caduta del ruolo e della funzione dei samurai, alcuni di questi divennero dei burocrati integrati nella nuova struttura imperiale, mentre altri divennero dei ronin, combattenti vagabondi senza più uno scopo preciso nella vita, ma in certi casi alimentati ancora dall'antico codice del Bushido. Uno di questi sarà il protagonista di questa avventura: vediamo dunque le novità su Rise of the Ronin dal video mostrato allo State of Play di gennaio 2024.

Un samurai acrobata Rise of the Ronin si presenta come un open world in piena regola Il video gameplay pubblicato allo State of Play si apre con il protagonista tra le vie di Yokohama nel 1858, un centro nevralgico della trasformazione del paese: come spiega il direttore del Team Ninja, Fumihiko Yasuda, si tratta di uno dei primi porti profondamente trasformati dalle influenze occidentali, cosa che si riflette anche nelle architetture e nelle usanze del luogo specifico. L'esplorazione è una parte fondamentale di Rise of the Ronin e su questo versante il gioco Team Ninja sembra richiamare i classici open world di Ubisoft, con la probabile necessità di sbloccare punti d'interesse per aprire nuove parti della mappa (la scoperta dei "landmark" viene segnalata proprio durante alcune fasi del video). Il sistema di spostamento sembra essere qualcosa di relativamente innovativo per quanto riguarda le produzioni dello studio giapponese, ma sono evidenti alcuni elementi derivativi, che palesano delle ispirazioni chiare per la costruzione dell'open world. I movimenti del protagonista in fase di esplorazione vengono agevolati dalla possibilità di usare un rampino (che ricorda quello di Sekiro: Shadows Die Twice, altra ispirazione alquanto evidente) e una sorta di deltaplano portatile chiamato "Avicula", che potrebbe sembrare la Paravela di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Rise of the Ronin: il protagonista può usare l'"Avicula" per planare per alcuni tratti Se a questo si aggiunge una sensazione generale di trovarsi all'interno di un Assassin's Creed, è chiaro che il gameplay generale nelle fasi di spostamento ed esplorazione non rappresenta proprio qualcosa di originale, ma lo è in rapporto ai precedenti dello studio, dunque sarà interessante vedere il tocco di Team Ninja in un open world che sembra piuttosto standard, perlomeno come impostazione.

Il sistema di combattimento In Rise of the Ronin gli scontri hanno un enorme peso L'elemento centrale di Rise of the Ronin resta probabilmente il sistema di combattimento, in linea con la tradizione del team. Anche per la relativa vicinanza dell'ambientazione, il confronto più diretto in questo senso è con Wo Long: Fallen Dynasty, ma le innovazioni sembrano comunque notevoli e in grado di caratterizzare in maniera peculiare gli scontri, che si presentano impegnativi e tattici come nei precedenti dello studio. L'uso di schivate e parate diventa fondamentale per sopravvivere, così come la necessità di aprire dei varchi nella guardia dell'avversario in modo da assestare colpi decisivi: l'analisi dei movimenti nemici e la scelta dello stile di combattimento più adeguato, con tanto di posizione intercambiabile del protagonista, almeno negli scontri più impegnativi, è dunque un requisito fondamentale. Anche per questi motivi, almeno da quanto possiamo vedere, Rise of the Ronin predilige lo scontro uno contro uno: nonostante in diversi casi ci si trovi a combattere contro più nemici o in veri e propri campi di battaglia, lo scontro è sempre piuttosto ragionato e tattico e non scade nel free-flow più banale. Igashichi è un inventore che fornisce armi ed equipaggiamento al protagonista Ad arricchire il sistema sembra esserci anche un arsenale piuttosto ampio e vario, garantito dalle invenzioni del compagno Igashichi (nel video vediamo in azione il Fire Pipe, una sorta di lanciafiamme) e dall'introduzione delle armi da fuoco occidentali, che introducono delle alternative interessanti per gli attacchi a lungo raggio e misti, grazie all'uso anche delle baionette. Non manca, anche qui, il ricordo ad alcuni cliché un po' triti come barili esplosivi, erba alta in cui nascondersi e rampino usato per acchiappare i nemici distratti da lontano, ma mettendo tutte le cose insieme il risultato sembra molto interessante.