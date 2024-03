My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di yael_2929 stupisce per la somiglianza

La passione del pubblico per My Hero Academia è ben lungi dallo spegnersi. Gli spettatori e i lettori continuano a vivere le avventure dei giovani eroi giapponesi con avidità e non vedono l'ora di mettere le mani sul prossimo capitolo della storia e la prossima stagione dell'anime. L'attesa sarà ancora lunga per qualcuno, ma nel frattempo possiamo ingannare il tempo ammirando le migliori creazioni del mondo del cosplay. In questo caso vi proponiamo il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da yael_2929.

yael_2929 ci propone un cosplay di Momo Yaoyorozu molto fedele al personaggio originale. Più precisamente, il suo cosplay si basa sulla versione da eroina di Momo, con il costume che utilizza in battaglia. Inoltre, vediamo che impugna un'asta, l'arma tipica di Momo Yaoyorozu.

Dobbiamo ricordare che Momo Yaoyorozu ha un potere molto particolare: è in grado di creare, usando la sua pelle come punto di uscita, qualsiasi tipo di oggetto, consumando i propri lipidi. Per poterlo fare, però, deve conoscere nel dettaglio la composizione di quell'oggetto. Il vero potere di Momo si basa quindi sullo studio: non a caso è una studentessa eccellente e spesso aiuta i propri compagni a recuperare gli argomenti che non hanno compreso.

Cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da yael_2929? Il risultato finale vi convince?