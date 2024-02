My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di jessichawn ha tutto quello che serve

My Hero Academia si avvicina sempre di più alla settimana stagione dell'anime e nel mentre i fan attendono di vedere come proseguirà la storia (sempre che non abbiano già letto il manga, si intende), il mondo del cosplay non smette certo di ricreare i personaggi. Possiamo ad esempio vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da jessichawn.

jessichawn ci propone un cosplay molto fedele di Momo Yaoyorozu. Il personaggio è stato ricreato alla perfezione, con tutti i dettagli al loro posto. Possiamo anche vedere che sulla schiena è presente il porta libri, dettaglio alle volte ignorato dai cosplay. Ricordiamo infatti che il quirk di Momo si basa prima di tutto sulla sua conoscenza degli oggetti che vuole creare, quindi portarsi dietro un libro per poter richiamare alla mente i dettagli necessari è una scelta logica.

Cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaorozu realizzato da jessichawn?