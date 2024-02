Helldivers 2 è il più venduto in Europa, batte due volte e mezzo Skull and Bones

Christopher Dring, capo di GamesIndustry.biz, ha svelato alcuni interessanti dati per il mercato videoludico europeo. Ha spiegato che Helldivers 2 è stato il gioco più venduto per la seconda volta. Ha battuto di due volte e mezzo la seconda posizione, ovvero Skull and Bones. Vediamo anche che Mario vs Donkey Kong è arrivato quarto, ma dobbiamo ricordare che Nintendo non condivide i dati digitali, quindi è possibile che la vera posizione in classifica sia più alta.

Dring si concentra però soprattutto su Helldivers 2 con i propri tweet e spiega che Helldivers 2 ha venduto poco più su PC che su PS5, quindi si tratta quasi di un 50/50. Inoltre, ha svelato che lo sparatutto è stato in grado di vendere il 40% in più nella seconda settimana rispetto a quanto ha fatto nella prima settimana.

Si tratta di un dettaglio da non sottovalutare, visto che di norma le vendite partono alte e poi calano. Questo potrebbe significare che il passaparola ha ottenuto un grande effetto sulle vendite. Anche il fatto che sia un successo su PC è importante e potrebbe essere uno dei segnali che Sony attendeva per iniziare a pubblicare più rapidamente i propri giochi su PC, in contemporanea con la versione PS5.