Pacific Drive o Inkulinati? Cosa giocherete questo weekend?

Inkulinati era disponibile da tempo in Accesso Anticipato , ma solo di recente è arrivato in versione completa. Potete aspettarvi comicità infantile e creature bizzarre ma ispirate a vere vignette medievali (avevano una certa fantasia nel ritrarre gli animali).

Chi vuole buttarsi sulle ultime novità potrebbe optare per Inkulinati (sì, gli sviluppatori sanno che in italiano suona male), ovvero un gioco di strategia nel quale vestiamo i panni di un miniaturista medievale e cerchiamo di portare alla vittoria le nostre truppe fatte di inchiostro.

Pacific Drive

Se invece preferite qualcosa di più dinamico, potreste optare per Pacific Drive, un gioco di sopravvivenza nel quale dobbiamo guidare una macchina ed esplorare la Zona, dove strani eventi stanno avendo luogo. Dobbiamo guidare, evitare le tempeste, trovare risorse e potenziare la nostra automobile per riuscire ad andare più in profondità.

Nella nostra recensione abbiamo elogiato l'atmosfera e le possibilità di personalizzazione dell'auto, ma non siamo rimasti impressionati dalla narrazione e pensiamo che al gioco manchi qualcosa per fare il salto di qualità definitivo ed essere più interessante.

Ovviamente, molti sceglieranno di optare per il proprio backlog, magari in preparazione delle grandi uscite delle prossime settimane, come Final Fantasy 7 Rebirth. Se avete qualche gioco da completare, vi consigliamo di farlo ora così da farvi trovare pronti quanto i grandi giochi di marzo saranno pronti per voi.