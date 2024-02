Final Fantasy 14 Dawntrail sarà mostrato PAX East: Square Enix preannuncia sorprese

Square Enix ha annunciato un panel per Final Fantasy 14 Online Dawntrail, che sarà presentato da Naoki Yoshida, ovvero il produttore e director. Sarà tenuto al PAX East, il 23 marzo 2024.

La descrizione ufficiale dell'evento di Square Enix recita come segue: "Unisciti al produttore e director Naoki Yoshida per ripercorrere gli ultimi 10 anni di FINAL FANTASY XIV e scoprire cosa ci aspetta in Dawntrail! I Guerrieri della Luce non vorranno perdersi la presentazione perché non si sa mai cosa Yoshida avrà da condividere!"

Queste parole lasciano intendere che vi sia qualcosa di particolare da annunciare, ma non è detto. Per ora possiamo solo attendere l'inizio dell'evento.

Inoltre, Square Enix spiega che "Lo stand di FINAL FANTASY XIV sarà caratterizzato da un'area con fondale fotografico dove gli avventurieri potranno fermarsi e scattare una foto per creare ricordi indelebili! Per preparare i nostri Guerrieri della Luce al tempo soleggiato che probabilmente incontreranno a Tural, abbiamo creato una serie di cappelli da pescatore a tema Dawntrail da regalare allo stand!".