Balatro: il roguelite sul Poker ha venduto 250.000 copie in pochissimo

Gli sviluppatori di Balatro hanno svelato che in sole 72 ore il gioco roguelite è stato in grado di vendere oltre 250.000 unità .

Cos'è Balatro

Balatro è un gioco di carte roguelite basato sul Poker. Il nostro obiettivo è giocare una serie di mani, cercando di raggiungere un certo punteggio. Per farlo, dobbiamo creare combinazioni del Poker, come coppia, tris, scala reale, colore e così via. Ogni combinazione vale un certo numero di punti, ma per riuscire a sopravvivere più di un paio di mani dobbiamo utilizzare carte che non hanno nulla a che fare con il Poker.

Avremo a disposizione il potere dei Jolly, o Buffoni se preferite, che sono delle carte speciali dotate di capacità straordinarie e che aumentano il valore delle combinazioni di carte che giochiamo. Avremo inoltre tarocchi, carte planetarie, carte spettrali e la possibilità di assegnare poteri aggiuntivi alle carte del nostro mazzo, per ottenere bonus incredibili e trasformare anche una semplice coppia in una delle combinazioni più potenti della partita, superiore persino a una scala reale!

