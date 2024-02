La station wagon si ferma a bordo strada, questa volta per leggere la recensione di Pacific Drive , il gioco indipendente a quattro ruote che promette atmosfere alla Stalker e un viaggio alla Jalopy (questo lo conosciamo in tre, ma le somiglianze ci sono). È da quando è stato presentato la prima volta che questo prodotto fa parlare di sé: merito di grafica e di un'idea che conquistano immediatamente l'immaginario di chi osserva Pacific Drive anche solo per pochi istanti. Proviamo a capire insieme se anche da giocare si è rivelato altrettanto interessante.

Una vettura protagonista

La grafica di Pacific Drive è davvero molto buona e il sonoro non è da meno

Un gioco di guida che non sia anche un gioco di corse è un approccio davvero molto interessante e non si vede tanto spesso in circolazione. Invece non crediamo si sia mai vista una gestione tanto minuziosa della propria vettura: la station wagon di Pacific Drive è senza alcun dubbio l'automobile protagonista di un videogioco migliore di sempre e, se l'idea vi stuzzica, sappiate che passerete un bel po' di tempo a migliorarla, ripararla, regolarla in ogni suo aspetto. In Pacific Drive l'automobile non è soltanto un mezzo di trasporto, è tutto: è un'armatura che protegge, una casa che scaccia la paura, un laboratorio in piena regola. Lasciarla col motore accesso in piena notte, con i deboli fari che illuminano a malapena l'area circostante, è un'ancora di salvezza nello spettrale silenzio della zona.

L'ambientazione è ispirata a Roadside Pic-nic di Arkady e Boris Strugatsky, nella versione reimmaginata da Tarkosky per il film Stalker. Campagna sterminata, piccoli villaggi rurali abbandonati, resti d'industria sporca, caratterizzano un'area di esclusione in cui finiamo fin troppo frettolosamente e alla Dorothy de Il Mago di Oz, fortunatamente senza scarpette rosse. Paragone eccessivo ma è per sottolineare come il racconto, più leggero e frizzante, sembra quasi scollato dal gioco, ben più oscuro e pericoloso. Ci sono diversi snodi di trama, in cui la vettura viene utilizzata quasi fosse una Ecto-01: bello ed esaltante, ma diverso da quel che probabilmente t'aspetti acquistando il gioco. Scelte che rendono Pacific Drive più commerciale, digeribile, probabilmente per molti persino migliore di un'avventura costantemente depressa. Anche chi cerca l'impegno non può che esaltarsi lanciando una station wagon a tutta velocità su di una rampa, per atterrare nel bel mezzo di un'anomalia sospesa nel cielo come a un certo punto avverrà in questo gioco.