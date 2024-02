Borderlands: le prime foto del film ci mostrano i protagonisti e i loro costumi

La testata PEOPLE ha svelato in esclusiva le prime immagini del film di Borderlands, basato sul videogioco di Gearbox. In queste vediamo Cate Blanchett nei panni della Sirena Lilith, Kevin Hart ne panni di Roland, Ariana Greenblatt ne panni della folle Tiny Tina, Florian Munteanu come Krieg (la guardia del corpo di Tiny Tina), Jamie Lee Curtis nei panni di Tannis e Jack Black che dà la voce a Claptrap.

La trama vedrà Lilith alla ricerca della figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramírez) su Pandora. In precedenza, Deadline ha riferito che Blanchett è stata scritturata per interpretare Lilith già nel maggio 2020, mentre il resto della troupe ha firmato l'anno successivo. Le riprese sono iniziate nell'aprile 2021 in Ungheria e si sono concluse a giugno.

Le foto del film di Borderlands

"Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani - ma combatteranno per qualcosa di più: l'uno per l'altro", si legge nella sinossi del film di Borderlands.