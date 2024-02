ASUS Zenbok Duo: il primo laptop con due schermi OLED da 14 pollici e IA è arrivato in Italia

Tra i produttori più attivi nel segmento dei laptop, ASUS negli ultimi anni si è contraddistinta grazie ad una proposta innovativa che oltre a far leva sulle migliori componenti disponibili sul mercato, ha puntato tutto sul form factor dual-screen all'avanguardia e in grado di fondere potenza, praticità di utilizzo e funzionalità multitasking. La sintesi di questo percorso è il nuovo ASUS Zenbook Duo, il primo laptop con doppio schermo OLED da 14 pollici che promette performance di alto livello grazie ai nuovi processori Intel Core Ultra 9 della serie H, l'integrazione dell'ormai immancabile IA e un design che fa della versatilità e della libertà di movimento le sue parole d'ordine. Scopriamolo insieme!

Nato per il multitasking

ASUS Zenbook Duo è il primo laptop al mondo che può contare su due display touchscreen OLED da 14'' con una risoluzione 3K (2800 x 1800) e un refresh rate fino a 120 Hz, il tutto supportato da una tastiera detachable e da un supporto integrato, per un peso totale di 1,35 Kg.

I due schermi OLED ASUS Lumina raggiungono picchi di luminosità fino a 500 nits e offrono una copertura completa della gamma DCI-P3: grazie alle certificazioni VESA DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision e Pantone Validated, il nuovo arrivato della casa taiwanese promette un'esperienza visiva di livello cinematografico.

La tastiera staccabile si inserisce tra i due schermi grazie ai connettori pogo-pin posizionati sul bordo inferiore, garantendo in questo modo sicurezza e comodità di trasporto. La particolare soluzione ideata da ASUS consente di utilizzare il nuovo Zenbook Duo in quattro differenti modalità: la Modalità Dual Screen con tastiera wireless permette di utilizzare i 19,8 pollici dello schermo al massimo delle proprie potenzialità, la Modalità Desktop trasforma il laptop in una vera e propria workstation da scrivania con i due schermi verticali affiancati, la Modalità Laptop più tradizionale con tastiera agganciata nella parte inferiore e infine la Modalità Condivisione che sfrutta la cerniera a 180 gradi per ampliare l'angolo di visione.