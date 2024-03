Super Mario Bros. Il Film: un nuovo lungometraggio è stato annunciato con data di uscita

Per quanto riguarda la trama , è ancora presto per avere dettaglio, ma possiamo aspettarci una storia "allegra e divertente".

Super Mario Bros. - Il film, la nostra recensione

Mario e Luigi in Super Mario Bros. - Il film

Nella nostra recensione di Super Mario Bros. - Il Film vi abbiamo spiegato che "non è un lungometraggio da Oscar, non rimarrà nella storia dell'animazione, ma si rivela essere un giocattolo irresistibile sia per gli adulti cresciuti con i videogiochi Nintendo, che si divertiranno andando a caccia di citazioni, sia per giovanissimi che potranno godersi il più semplice dei plot, il più sfrontato tra i cattivi e il più delizioso idraulico italiano che la storia ricordi."