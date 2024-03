PlayStation Store, Divertimento Continuo: i migliori sconti sui giochi PS4 e PS5

Inevitabile partire dalla Complete Edition di Horizon Forbidden West, che fra pochi giorni farà il proprio debutto anche su PC, ma l'elenco dei titoli da non perdere include il recente e bellissimo Ghostrunner 2, il coinvolgente Yakuza: Like a Dragon e un paio di remaster da non perdere, ovverosia Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri e The Yakuza Remastered Collection.

Su PlayStation Store le offerte non finiscono mai e lo dimostra il ritorno della promozione Divertimento Continuo, che propone fino al 21 marzo numerosi sconti su di una discreta selezione di giochi PS4 e PlayStation 5 . Parliamo ancora una volta di prezzi al minimo storico sulla piattaforma digitale Sony, sebbene in molti casi si tratti di cifre già toccate in passato.

L'espansione Burning Shores non fa che consolidare l'esperienza, attraverso un'avventura inedita che magari dura meno di quanto avremmo sperato ma introduce meccanismi interessanti e soluzioni che probabilmente gli sviluppatori riprenderanno in vista del prossimo, inevitabile capitolo della saga.

Dicevamo che mancano ormai pochi giorni all'uscita di Horizon Forbidden West Complete Edition anche su PC , a ribadire l'importanza strategica dell'approccio multipiattaforma voluto da Sony negli ultimi anni; e dunque l'offerta che riporta il prezzo di questa edizione completa a 49,69€ anziché 69,99€, il più basso finora , non arriva come una sorpresa.

Ghostrunner 2

L'azione frenetica e spettacolare di Ghostrunner 2

Ambientato subito dopo gli eventi del primo episodio (anch'esso in promozione con la Complete Edition a 19,99€ anziché 39,99€ per gli abbonati a PlayStation Plus), Ghostrunner 2 prova a spingere ulteriormente i limiti dell'affascinante impianto action in prima persona messo a punto da One More Level, inserendo elementi inediti e sezioni alternative al fine di aumentare la varietà del gameplay.

Il prezzo è il più basso di sempre su PlayStation Store, 21,99€ anziché 39,99€ (anche qui per gli abbonati a PS Plus), dunque non c'è molto da ragionarci: se l'ambientazione cyberpunk del gioco vi intriga e se controllare un cyber ninja veloce e letale è sempre stato il vostro sogno, procedete all'acquisto senza pensarci due volte. Come? Vi servono ulteriori conferme? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di Ghostrunner 2.