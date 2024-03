Reigns: Beyond è stato annunciato anche per PC e Nintendo Switch

Reigns: Beyond è stato annunciato ufficialmente per PC e Nintendo Switch da Devolver Digital, che ha fornito anche un periodo di uscita per il gioco sviluppato da Nerial: sarà disponibile nel corso di questa primavera.

Lanciato inizialmente in esclusiva su Apple Arcade, il titolo porta avanti l'originale formula che miscela carte, meccaniche roguelike, decisioni e un gran senso dell'umorismo, come abbiamo avuto modo di sottolineare nella recensione di Reigns: Beyond.

Al comando di una rock band indie intergalattica, il nostro obiettivo sarà quello di suonare nei locali più cool dell'universo e reclutare nuovi componenti per poter offrire uno spettacolo ancora più entusiasmante.