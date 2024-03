The Outlast Trials ha ricevuto voti molto contrastanti dalla stampa internazionale

Sarà per questo che The Outlast Trials ha già venduto 1,6 milioni di copie nel suo lungo periodo in accesso anticipato su Steam , e sarà interessante capire se tale successo verrà confermato o meno con la versione finale su PC e console.

The Outlast Trials è stato accolto dalla stampa internazionale con voti contrastanti, a conferma di come l'ultima creatura di Red Barrels sia un progetto controverso rispetto ai primi due capitoli tradizionali della serie.

La nostra recensione

La nostra recensione di The Outlast Trials parla di un'occasione clamorosamente sprecata per Red Barrels, un titolo che può sì contare su di un buon sistema di progressione e su di una struttura online solida, ma al contempo risulta poco originale e piuttosto ripetitivo.

In più affrontare l'esperienza in solitaria si rivela proibitivo, se per caso qualcuno se lo fosse chiesto: il gioco è stato pensato come cooperativo e tale deve essere.