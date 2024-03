Mortal Kombat 1, John Cena parla di Peacemaker in un nuovo video

John Cena ha parlato in video della sua esperienza con il personaggio di Peacemaker, disponibile da alcuni giorni per i possessori di Mortal Kombat 1. "Uno sparaminchiate di prima categoria, sfacciato e con un ego smisurato."

Dopo il successo della serie TV di Peacemaker prodotta da HBO, Cena si è detto felice e onorato di aver potuto vestire nuovamente i panni dell'antieroe DC, che nel picchiaduro di NetherRealm Studios sfoggia un repertorio di mosse assolutamente devastante.

"Far parte dell'universo di Mortal Kombat 1 e potersi battere con avversari del calibro di Scorpion e Sub-Zero è un po' come affrontare dei membri della Hall of Fame", ha spiegato la superstar della WWE.