Super Mario Bros. Wonder, un trailer per la modalità multiplayer cooperativa

Numeri assolutamente meritati per l'ultima avventura dell'idraulico baffuto, se consideriamo i voti altissimi ricevuti da Super Mario Bros. Wonder e il grande entusiasmo che circonda il gioco anche da parte di chi lo ha acquistato.

Super Mario Bros. Wonder include una divertente modalità multiplayer cooperativa che Nintendo ha pensato bene di celebrare con un nuovo trailer , al fine di evidenziare questa importante funzionalità che magari qualcuno ancora non conosceva.

Sarà però un 2024 complicato

Come abbiamo già avuto modo di dire, il 2024 non sarà un anno semplicissimo per Nintendo Switch, quantomeno dal punto di vista di chi considera la console ibrida unicamente per poter mettere le mani su produzioni first party come appunto Super Mario Bros. Wonder.

Stando agli ultimi rumor, infatti, Nintendo Switch 2 uscirà solo nel 2025 e dunque la line-up prevista per il lancio della nuova piattaforma non andrà ad arricchire i prossimi tre trimestri, come precedentemente pianificato.