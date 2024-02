Super Mario Bros. Wonder: le vendite stanno crescendo a un ritmo mai visto nella storia della serie

Durante un Q&A organizzato da Nintendo dopo aver pubblicato gli ultimi dati di vendita della compagnia, il presidente Shuntaro Furukawa ha svelato che Super Mario Bros. Wonder è stato fondamentale per trainare l'ecosistema Nintendo Switch durante il periodo natalizio e che le vendite stanno crescendo a un ritmo più elevato di qualsiasi altro gioco di Mario.

Nello stesso intervento, Furukawa ha parlato anche come le vendite in generale siano cresciute con un certo equilibrio tra giochi di terze parti e quelli interni.

"Durante le festività natalizie di quest'anno fiscale, Super Mario Bros. Wonder è stato uno dei principali motori di vendita; allo stesso tempo, anche i titoli di altri editori di software hanno registrato buone vendite e le vendite in generale sono cresciute con un buon equilibrio tra titoli nuovi ed evergreen e tra titoli Nintendo e di altri editori di software."

Secondo Furukawa, tra i fattori che stanno determinando il successo di Super Mario Bros. Wonder, oltre le sue indiscutibili qualità che abbiamo segnalato nella nostra recensione, ci sono anche il multiplayer locale e l'onda lunga del successo di Super Mario Bros. Il Film.

"Le vendite di Super Mario Bros. Wonder sono cresciute a un ritmo più veloce rispetto ai precedenti titoli di Super Mario. Il gioco in sé è stato ben accolto in termini di contenuti, ma credo che un altro fattore sia il fatto che si tratta di un titolo che può essere giocato da due o più persone. Circa la metà delle persone che giocano a questo titolo lo fa in modalità multigiocatore, quindi credo che il titolo rispondesse all'esigenza di un gioco che molte persone possono godersi con la famiglia e gli amici durante le festività di fine anno, quando le persone si riuniscono.

"Inoltre, Super Mario Bros. Il Film è disponibile in streaming in tutto il mondo. Quindi, anche se l'uscita nelle sale cinematografiche è terminata, il numero di persone che hanno visto il film per la prima volta continua ad aumentare e crediamo che questo abbia anche contribuito alle buone vendite di Super Mario Bros. Wonder.