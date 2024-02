Windows 12? No, il prossimo aggiornamento del SO Microsoft sarà Windows 11 24H2

Non sarà Windows 12 il prossimo aggiornamento del sistema operativo Microsoft, bensì Windows 11 24H2: lo ha confermato la casa di Redmond, ponendo fine alle voci in merito all'update che dovrebbe fare il proprio debutto questo autunno.

Come ricorderete, lo scorso dicembre si è parlato del possibile mese di uscita di Windows 12, ma a quanto pare i piani sono diversi e non prevedono una nuova edizione, bensì semplicemente l'arricchimento e il miglioramento dell'attuale SO.

La conferma di cui abbiamo parlato in apertura arriva dal changelog dell'ultima preview build di Windows 11, che cita esplicitamente l'aggiornamento alla versione 24H2, che sarà dunque l'update annuale delle funzionalità del sistema operativo.