Nintendo Switch 2: annuncio e inizio dei preorder a marzo? Un nuovo rumor punta in questa direzione

Si intensificano le voci di corridoio su Nintendo Switch 2, o qualunque sarà il nome della prossimo hardware della casa di Kyoto. Ora si è aggiunto anche il portale portoghese Universo Nintendo, che in passato ha azzeccato più di una soffiata, che afferma che la presentazione della console dovrebbe avvenire a marzo, accompagnato dall'apertura dei preorder presso i negozi.

Giusto pochi giorni fa, durante l'ultimo podcast dell'insider Nate The Hate si è parlato di come il presunto Nintendo Direct di febbraio sarà interamente incentrato sulle terze parti, con la grande N che avrebbe in programma l'annuncio di Nintendo Switch 2 il mese successivo e a distanza di pochi mesi un secondo Direct incentrato sulla line-up di giochi in arrivo per la nuova e la vecchia console.

Il capo redattore di Universo Nintendo, Felipe Lima, ha corroborato queste indiscrezioni in un report, dove afferma che le fonti del portale hanno confermato che sia gli studi interni di Nintendo che aziende di terze parti stanno preparando degli annunci per il mese di marzo e che "diversi negozi fisici si stanno preparando all'inizio dei preorder della console".