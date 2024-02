Nintendo Switch 2: retrocompatibilità, mese di annuncio e lancio da un noto insider

Per quanto riguarda il lancio di Nintendo Switch 2 entrambi concordano con il periodo autunnale, più precisamente tra settembre e novembre 2024.

John Linneman di Digital Foundry ha corroborato questa ipotesi, aggiungendo che una presentazione a marzo "si allinea con altre cose che ho sentito in passato".

Riguardo alla presentazione della nuova console , Nate the Hate afferma che, stando a quanto sentito in passato, dovrebbe svolgersi a marzo, prima della GDC in programma per il 18 - 22 marzo. "Sono convinto che marzo sarà il mese del reveal di Switch 2", ha detto l'insider, che ha aggiunto "sembra molto probabile che avverrà a marzo, prima della GDC".

Precisiamo fin da subito che quanto riporteremo di seguito è prendere con le pinze, dato che si basa più su delle speculazioni che su vere e proprie informazioni concrete. Va detto che NateTheHate si è costruito una certa credibilità come insider nel tempo, ad esempio è stato il primo a inizio anno a suggerire l'approdo di "un'esclusiva Xbox di qualità" su PS5 , prima ancora che circolassero in rete primi indizi su un porting di Hi-Fi Rush.

Retrocompatibilità e il nuovo direct di febbraio

Durante il podcast, la "gola profonda" ha dichiarato che il prossimo Nintendo Direct sarà effettivamente a febbraio, come suggerito da varie indiscrezioni, ma non sarà un evento classico di grande respiro come gli scorsi anni, bensì uno show dedicato perlopiù alle terze parti.

"Per il primo Direct dell'anno mi aspetto che si tratti di un Direct dei partner. Non credo che Nintendo ospiterà un Direct generale questo febbraio. Penso invece che si occuperà delle terze parti", ha detto Nate the Hate.

Il motivo di questa decisione, sempre secondo Nate The Hate, sembrerebbe essere legato alla retrocompatibilità di Nintendo Switch 2, con la casa di Kyoto che potrebbe avere in programma un Direct incentrato sulle esclusive solo dopo l'annuncio della nuova console e aver confermato che sarà compatibile con i giochi della vecchia.

"Il motivo è che credo Switch 2 avrà la retrocompatibilità... con il prossimo Direct generale a giugno, maggio, o quando Nintendo deciderà di organizzarne uno, non c'è alcun rischio nel mostrarvi i giochi attuali di Switch con quelli di Switch 2, perché tutto sarebbe giocabile su Switch 2".