Starfield: l'aggiornamento con FSR 3 ora è disponibile su Steam in beta insieme ad altre modifiche

Come promesso nei giorni scorsi, oggi Bethesda ha pubblicato un nuovo aggiornamento beta 1.9.67 di Starfield, ora disponibile per le versioni PC acquistabili su Steam. La novità principale è il supporto alla tecnologia di upscaling FSR 3, ma non mancano alcune correzioni.

L'FSR era già supportato su Starfield, ma fino alla seconda iterazione di questa tecnologia. Con l'arrivo della versione 3 gli utenti in possesso di una qualunque scheda grafica potranno ottenere performance migliori. Rimanendo in tema, è stato introdotto anche l'XeSS, ovvero la tecnologia di upscaling esclusiva delle schede video Intel.

Per quanto riguarda le correzioni, è stato risolto un problema relativo ai FormID che minava la stabilità nelle partite in cui il giocatore ha visitato numerose località. Inoltre, è stato risolto un caso di crash che si verificava nella modalità di costruzione della nave spaziale.