Nintendo Switch è pronto alla pensione? Tutt'altro e i numeri parlano chiaro

Non so voi, ma io al posto degli alti papaveri di Nintendo non avrei assolutamente fretta di pensionare la console. Insomma, è plausibile che Nintendo Switch seguirà lo stesso trend di PS4 e Xbox One (che a ben vedere verranno supportate anche nel loro undicesimo anno di vita), affiancando la console di nuova generazione per diversi anni, magari avvalendosi di un taglio di prezzo cospicuo per diventare un accattivante punto di accesso allo straordinario catalogo di esclusive della grande N.

Del resto, gli ultimi numeri parlano chiaro. Con quasi 140 milioni di unità vendute , Nintendo Switch al momento è la console più venduta in Giappone e la terza a livello globale , dopo PlayStation 2 e Nintendo DS che gravitano intorno alle 155 milioni di unità. Di queste, 6,9 milioni di unità sono state vendute solo nell'ultimo trimestre del 2023 e nello stesso periodo è uscito un certo Super Mario Bros. Wonder, un campione d'incassi da quasi 12 milioni di copie vendute finora.

Per quanto i pensieri di stampa e degli appassionati siano tutti rivolti a Nintendo Switch 2, la vecchia console continua ancora a macinare numeri di vendita davvero ottimi e offrire grandi soddisfazioni ai giocatori con titoli di alto livello. Che cosa ne deduciamo? Primo: Nintendo Switch è la prova lampante che la potenza dell'hardware non è un fattore determinante per creare una grande console. Secondo: continuerà a ribadire questo concetto probabilmente ancora per molti anni affiancata dalla prossima console.

Esclusive in retrocompatibilità o giochi cross-gen?

Appurato che Nintendo Switch è ben lontano dal pensionamento, sarà interessante vedere come l'azienda intenderà gestire la convivenza tra le due console. Ad esempio, potrebbe decidere nei primi anni di realizzare un buon numero di giochi cross-gen accompagnati da alcune esclusive realizzate ad hoc per la prossima console. Oppure, si potrebbe pensare a una divisione più netta, con giochi esclusivamente per Nintendo Switch 2 e altri solo per Nintendo Switch, con i secondi tuttavia fruibili tramite retrocompatibilità... sempre se sarà supportata.

Laddove rumor e indiscrezioni sembrerebbero concordare su una console nuovamente di natura ibrida, per quanto riguarda la retrocompabilità di Nintendo Switch 2 c'è una certa discordanza di pareri, tra chi afferma che ci sarà sicuramente o quantomeno per i titoli acquistati in digitale e chi invece riferisce non ci sarà per nulla.

Il primo caso è sicuramente plausibile, grazie ad alcuni indizi indiretti arrivati da Nintendo stessa, che lo scorso anno ha parlato di come il passaggio a Nintendo Switch 2 sarà molto più fluido che in passato grazie all'infrastruttura del Nintendo Account e di come i dati dell'utente legato ad esso (incluso lo storico degli acquisti in digitale) saranno "il fondamento a partire dal quale Nintendo potrà mantenere una lunga relazione con i clienti".