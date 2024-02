Skull and Bones supporta il controller DualSense di PS5, ecco come

"Il peso delle armi lunghe o del fuoco marino viene comunicato attraverso una resistenza più forte, mentre i grilletti adattivi traducono la consistenza del vostro arsenale più pesante, come le bombarde o i razzi, assicurando che ogni colpo sparato in Skull and Bones sia soddisfacente e unico."

"Ad esempio, gli arsenali che sparano più velocemente, come le balestre o le colubrine, richiedono solo una leggera pressione dei grilletti adattativi ", ha detto Maguid, per poi lanciarsi in una serie di dettagli.

Skull and Bones supporta le funzionalità del controller DualSense di PS5 : lo hanno spiegato gli sviluppatori del gioco in un post pubblicato sul PlayStation Blog, quando mancano ormai pochi giorni all'uscita ufficiale.

Audio e SSD

Uno degli scenari di Skull and Bones

Oltre alle peculiarità del DualSense, Skull and Bones sfrutta anche le capacità di PS5, come l'audio tridimensionale e l'SSD. "L'audio 3D ci ha permesso di superarci nella creazione dell'esperienza di ascolto del nostro gioco", ha detto Maguid. "Ad esempio, è possibile individuare la curva dei colpi di mortaio in arrivo, per decidere se schivare o prepararsi all'impatto contro questi potenti attacchi."

"Prestate sempre attenzione anche al vostro equipaggio, che spesso vi chiamerà per segnalarvi il bottino che galleggia sull'acqua: grazie all'audio 3D, non dovrete mai chiedervi dove si trovi esattamente ciò che vi stanno indicando."

Per quanto riguarda invece la velocità del disco a stato solido, "in Skull and Bones inseguirete l'orizzonte attraverso ogni tipo di mare, dalle acque limpide alle violente tempeste, navigando dalle coste dell'Africa alle Indie Orientali."

"Grazie all'unità SSD ultraveloce, i giocatori potranno passare dagli avamposti e dai covi al vasto Oceano Indiano ancora più velocemente! Ciò contribuirà a creare un'esperienza ancora più coinvolgente in alto mare, poiché i giocatori potranno salpare, esplorare e ingaggiare epiche battaglie navali senza alcun intoppo."