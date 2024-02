Marvel's Spider-Man 2, il New Game Plus ha una data: ecco quando sarà disponibile

La modalità New Game Plus di Marvel's Spider-Man 2 ha finalmente una data ufficiale, appena annunciata da Insomniac Games: l'aggiornamento che introduce l'attesa funzionalità sarà disponibile a partire dal 7 marzo.

Solo poche ore fa Insomniac ha detto di essere al lavoro sulla modalità New Game Plus di Marvel's Spider-Man 2 e che ci sarebbero state novità a breve, ma non immaginavamo così a breve.

"Il nostro nuovo aggiornamento arriverà il 7 marzo", si legge nel post del team di sviluppo. "L'update di Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile il prossimo mese e introdurrà la tanto richiesta modalità New Game Plus, ma anche nuovi costumi e altro ancora!"