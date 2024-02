Skull and Bones: il trailer di lancio ci dice che finalmente ce l'ha fatta

A quanto pare anche Skull and Bones ce l'ha fatta e uscirà davvero, come ci conferma il trailer di lancio appena pubblicato da Ubisoft. L'invito è quello di giocare all'open beta che si svolgerà dall'8 all'11 febbraio, per poi accedere alla versione finale il 16 febbraio.

Come potete vedere il trailer ci fa assaggiare più che altro le atmosfere piratesche del gioco, tra isole frastagliate, mari sterminati e battaglie combattute a bordo delle navi. Riuscirà a convincere i giocatori togliendo tutti i dubbi che hanno accompagnato i lunghi anni di sviluppo?

Intanto che aspettiamo di saperlo, vi ricordiamo che nella Open Beta si potrà raggiungere il livello infamia Brigante (Grado 6 - Rango 1), con i progressi che potranno essere trasportati nel gioco completo. Chi ha prenotato la Premium Edition potrà accedere alla versione completa con tre giorni di anticipo.

Come accennato lo sviluppo di Skull and Bones è stato quantomai travagliato, con rinvii continui, ripensamenti e voci non proprio edificanti provenienti da qualche interno evidentemente frustrato per la situazione.