Xbox multipiattaforma? I PlayStation Studios non caleranno di qualità, dice uno sviluppatore

Tra le tante derive emerse in questi giorni a partire dalle voci su altri giochi Xbox in arrivo su PlayStation, c'è anche la discussione sul fatto che una riduzione della competizione data dall'uscita di scena di Xbox come concorrente diretto, con il suo passaggio allo sviluppo multipiattaforma, potrebbe portare PlayStation Studios a ridurre la qualità dei suoi giochi, ma secondo uno sviluppatore di Sony Bend Studio, autori di Days Gone, questo non accadrà.

Ricordiamo che tutta la faccenda è ancora una sorta di enorme psicodramma senza alcuna base ufficiale, ma è curioso notare come le propaggini di questa enorme discussione su internet abbiano toccato anche i team interni di Sony, con Robert Morrison di Bend Studio a riferire che i PlayStation Studios comunque non verranno intaccati e non caleranno di qualità.



In effetti, l'eventuale rimozione di Xbox come piattaforma e l'arrivo dei suoi giochi su PlayStation significherebbe un drastico calo di concorrenza diretta per Sony, la quale potrebbe decidere, secondo alcuni, di tirare un po' i remi in barca e rilassarsi maggiormente, senza investire eccessivamente nello sviluppo di giochi tripla A di alto profilo visto che tanto non avrebbe grandi minacce da fronteggiare.