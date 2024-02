Xbox: in pochi sanno cosa dirà Phil Spencer la prossima settimana, insider fanno marcia indietro

Cosa dirà Phil Spencer la prossima settimana, quando parlerà del futuro di Xbox? Stando al giornalista Tom Warren, in pochissimi lo sanno, tanto che anche molti insider stanno facendo dei passi indietro, perché non secondo lui hanno parlato senza saperne niente.

Attenzione, perché Warren non sta dicendo che tutte le voci di corridoio degli scorsi giorni sono false (sicuramente in Xbox si è discusso ampiamente del futuro della piattaforma, vista la ridda di spifferate dei giorni successivi), ma solo che ci sono pochissime persone a conoscenza dei contenuti del discorso finale di Spencer, che potrebbe quindi non essere esattamente come descritto da alcuni, che evidentemente hanno dato per scontato alcune cose, trascinati dalla sensazione del momento.