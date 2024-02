Tales of Arise in arrivo su Xbox Game Pass? Il titolo era comparso nell'annuncio di febbraio

Ci riferiamo alla comunicazione ufficiale di ieri da parte di Microsoft, nella quale sono stati annunciati i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima mandata di febbraio 2024 , che comprende sette giochi tra i quali anche Resident Evil 3, ma nessuna traccia di Tales of Arise.

L'annuncio dei giochi della prima metà di febbraio 2024 su Xbox Game Pass si è portato dietro anche un mistero: la presenza di Tales of Arise fra i titoli in arrivo , considerando che il gioco compariva nel testo iniziale del post sul blog ufficiale ma non nell'elenco vero e proprio, cosa che ha fatto ovviamente scattare le speculazioni sul possibile arrivo del gioco Bandai Namco nel catalogo del servizio.

Un errore, ma ha un significato?

L'introduzione del post ufficiale Xbox che riportava Tales of Arise su Game Pass

Si è trattato di un semplice errore di inserimento? Possibile, ma è ovvio che una cosa del genere innesca subito le voci di corridoio sulla possibilità che il gioco in questione sia comunque previsto all'interno del servizio, forse successivamente.

D'altra parte, è strano che un titolo venga inventato di sana pianta e risulta più sensato pensare che rientri nei piani del servizio ma sia previsto più avanti, dunque la comunicazione sarebbe derivata da un errore nell'organizzazione delle uscite da annunciare.

In effetti, i rapporti di Bandai Namco con Game Pass sono sempre stati positivi e, in passato, altri capitoli della serie sono comparsi all'interno del catalogo, come Tales of Vesperia, dunque è possibile che Tales of Arise possa arrivare prossimamente, ma attendiamo comunque eventuali informazioni ufficiali.