Xbox Game Pass, febbraio 2024: annunciati i primi giochi del mese, con Resident Evil 3

Microsoft ha annunciato in via ufficiale i giochi in arrivo nella prima metà di febbraio 2024 nel catalogo di Xbox Game Pass, tra i quali troviamo anche Resident Evil 3 fra le novità probabilmente di maggiore interesse.

A dire il vero, i primi giochi di febbraio erano già noti e annunciati insieme all'ultima mandata di gennaio, con Persona 3 Reload uscito il 2 febbraio e Anuchard disponibile proprio da oggi, 6 febbraio 2024, ma adesso vediamo il resto della carrellata riguardante questa prima parte del mese, in attesa della seconda.

Ecco i giochi in arrivo nella prima mandata di febbraio 2024 su Xbox Game Pass: