Pacific Drive: demo disponibile su Steam, contiene la prima missione della storia

Kepler Interactive ha lanciato una demo di Pacific Drive su Steam, in occasione della Steam Next Fest attualmente in corso, che consente di provare l'interessante survival horror automobilistico con la prima missione giocabile gratuitamente all'interno della versione di prova.

Potete trovare la demo sulla pagina ufficiale di Pacific Drive su Steam, scaricabile ovviamente in maniera gratuita e utilizzabile su PC Windows che rispettino i requisiti hardware e software segnalati, il tutto in attesa della data d'uscita della versione completa, fissata per il 22 febbraio 2024 su PC e PS5.

La demo consente di provare l'apertura del gioco, compresa l'intera prima missione della storia che dovrebbe rappresentare un'ottima introduzione ai contenuti completi, immergendo subito il giocatore nella particolare atmosfera che caratterizza questo titolo.