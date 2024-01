Pacific Drive: il video 'Surviving the Zone' mostra 10 minuti di gameplay per l'horror su auto

Vediamo un nuovo e interessante spezzone di Pacific Drive, con un video gameplay da 10 minuti che illustra la "sopravvivenza nella zona", ovvero la difficile situazione in cui ci possiamo trovare direttamente all'interno dell'area di esclusione da attraversare a bordo dell'auto.

Nel caso non abbiate seguito la questione, la macchina in questione è una sorta di co-protagonista del gioco, essendo un veicolo indispensabile per sopravvivere e per portare avanti l'azione in questo strano survival horror che si svolge al volante di una station wagon vecchio stile.

Il nuovo video ci proietta direttamente all'interno di una sezione di gioco, mostrando i diversi aspetti di questo interessante titolo indie che si presenta come una variazione alquanto inedita del survival horror classico.