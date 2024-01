Exynos 2400 sfida Snapdragon 8 Gen 3 rivelando un esito inatteso sul fronte videogiochi

La differenza tra quest'ultima e la GPU Adreno 750 di Snapdragon 8 Gen 3 sembra essere scomparsa, almeno stando ai primi tentativi di comparazione sul campo. Un esempio significativo ci è dato dal canale di NL Tech, che ha valutato in una serie di test il frame rate in alcuni dei giochi Android più impegnativi sulle versioni europee di Galaxy S24 Ultra e Galaxy S24 Plus. Da notare che il primo è equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 3 in tutto il mondo, mentre il secondo, quando destinato al mercato europeo, ospita Exynos 2400 con Xclipse 940.

Contrariamente a quanto le prime stime tendevano a suggerire, Exynos 2400 sembra ora degno di competere efficacemente con Snapdragon 8 Gen 3 , l'attuale leader dei SoC per Android. Anzi, pare addirittura che Exynos sia riuscito sorprendentemente a superare il suo concorrente in alcuni contesti specifici.

Gioco alla pari

Le prestazioni dei due chip su Genshin Impact hanno manifestato un frame rate identico

L'esperimento è stato condotto utilizzando la funzione Game Booster di Samsung, configurando la "Gestione alternativa delle prestazioni di gioco" per privilegiare le performance anche a costo di temperature più elevate per il dispositivo.

I risultati sono stati ottenuti provando alcuni giochi popolari scelti dallo youtuber che ha condotto i test.

Entrambi i processori hanno evidenziato la capacità di di mantenere alte frequenze di frame in condizioni sfidanti, sebbene emergessero alcune differenze tra specifici titoli e scenari.

Particolarmente notevole è stata la parità sostanziale nei giochi come Genshin Impact (con circa 60 FPS per entrambi), PUBG Mobile (con impostazioni "Smooth", raggiungendo circa 90 FPS per entrambi) e Fortnite (con circa 90 FPS, con picchi di 70 FPS durante alcune fasi dei combattimenti).

Il divario tra i due SoC è emerso solo in due occasioni, e non sempre a vantaggio di uno dei due.

Nel caso di Call of Duty: Mobile, Snapdragon 8 Gen 3 ha mantenuto costantemente 120 FPS, mentre Exynos 2400 si è stabilizzato a 60 FPS.

Per quanto riguarda War Thunder Mobile invece, il primo ha oscillato intorno ai 40 FPS, mentre il SoC Samsung ha raggiunto circa 100 FPS.

In quest'ultimo caso, la notevole differenza sembra essere spiegata dal ray tracing di Exynos.

Per quanto riguarda Call of Duty, non si può escludere che il SoC destinato all'Europa non sia ancora completamente ottimizzato, considerando che si tratta pur sempre di una delle sue prime "uscite" pubbliche.