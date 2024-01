Nintendo Direct: indiscrezione svela cosa potrebbe essere presentato

Un insider che in passato ha svelato delle informazioni relative ai prodotti di Nintendo, rivelandosi poi fondate, ha elencato quelli che dovrebbero essere gli annunci del prossimo Nintendo Direct, non ancora annunciato ma che altre voci vogliono presto in arrivo.

Stiamo parlando di Emily Rogers, nome abbastanza noto nella comunità di Nintendo. Naturalmente è giusto premettere che si tratta di informazioni non ufficiali e che come tali vanno prese, in attesa di verifica.