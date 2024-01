Project C è la nuova avventura cinematografica di Sam Barlow

Su Steam possiamo infatti leggere: Project C██████ (i sei caratteri bianchi sono della fonte). Considerate che in contemporanea è stato annunciato Project D , un survival horror di cui non è stato svelato praticamente nulla, anch'esso dal titolo parzialmente nascosto.

Project C è il nuovo gioco cinematografico di Sam Barlow e la sua Half Mermaid, che seguirà l'eccellente Immortality. Per adesso il gioco è un mistero completo. Lo stesso titolo non è definitivo, visto che parte del testo è stata celata.

Un altro gioco misterioso da Barlow

Anche la descrizione ufficiale del gioco aiuta poco a capire di cosa si tratti. Si può infatti leggere solo parte del testo: "Project C██████ è la nuova avventura cinematografica ███████████ ████ Sam Barlow ███ Half Mermaid. █████ ███████ ███ per la prima volta in un videogioco █████████ ██████ ██ ████ ██████".

Come potete vedere, abbiamo mantenuto la struttura originale. Questo per dire che i dettagli languono. Quel "per la prima volta in un videogioco" potrebbe essere riferito a un'attrice o a un attore, ma vi confessiamo che è difficile dare indicazioni precise e interpretazioni univoche.

Le tag di Steam sono "FMV" "Horror" "Dark" "Mistero". Aiutano sicuramente a inquadrare l'ambientazione generale, ma poco altro se ne può trarre.

Il teaser trailer ci mostra il dettagli di un volto e un esplosione di fumo. Chissà, magari qualcuno riuscirà a riconoscere l'attrice.

Per il resto, Project C è stato annunciato solo per PC. Non ha ancora una data d'uscita.