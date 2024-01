Palworld: l'ex-avvocato di Pokémon Company è sorpreso che il gioco sia 'giunto fino a questo punto'

Mentre attendiamo ancora l'attacco degli avvocati ninja di Nintendo e The Pokémon Company contro Palworld, è stata intanto raccolta l'interessante considerazione di Don McGowan, ex-capo dell'ufficio legale della compagnia dei Pokémon, il quale si è detto addirittura "sorpreso" che il gioco sia "arrivato fino a questo punto".

Non è ben chiaro se l'affermazione sia rivolta al valore del titolo in senso qualitativo, per cui McGowan sarebbe stupito di come mai abbia ottenuto tutto questo successo, o se lo stupore derivi semplicemente dal fatto che sia ancora in giro nonostante alcuni evidenti collegamenti con Pokémon, come a dire che è strano non sia ancora stato nuclearizzato dall'ufficio legale della compagnia.

Probabilmente è un misto di entrambe le considerazioni: interrogato da Game File, McGowan ha riferito che Palworld "sembra il solito gioco senza senso e copiato come ne ho visti a migliaia all'anno quando ero a capo dell'ufficio legale dei Pokémon", ha affermato, "Sono solo sorpreso che sia arrivato fino a questo punto".