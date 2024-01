iOS 17.3 rilasciato al pubblico: l'aggiornamento mira a garantire un ambiente digitale sicuro

Il rilascio è avvenuto sette giorni dopo la pubblicazione della versione candidate per gli sviluppatori, superando alcuni imprevisti relativi al processo di test delle nuove funzionalità e alla correzione di eventuali bug nelle settimane precedenti. Oltre a migliorare le prestazioni e correggere errori, iOS 17.3 introduce rilevanti funzioni di sicurezza per proteggere gli utenti dai rischi legati al furto dei dispositivi.

Le novità introdotte

iOS e iPadOS 17.3 rilasciati da Apple per tutti i dispositivi compatibili, portano con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per la sicurezza dei dispositivi

Una delle caratteristiche principali dell'aggiornamento è l'inclusione in pianta stabile della "Protezione del dispositivo rubato", un'aggiunta già identificata in una precedente beta e progettata per incrementare la sicurezza quando iPhone o iPad sono al di fuori delle posizioni conosciute come casa o ufficio.

Attivando questa funzione diventa perentorio il riconoscimento del volto tramite FaceID per eseguire tutta una serie di operazioni, come potrebbe essere l'accesso alle password nel portachiavi iCloud o l'acquisto tramite Safari con credenziali di pagamento salvate sul dispositivo.

iOS 17.3 presenta poi il "ritardo di sicurezza", un periodo di attesa di un'ora per la doppia autenticazione riguardo a operazioni sensibili come l'aggiornamento delle impostazioni di sicurezza, la modifica del codice di accesso dell'iPhone e la disattivazione di Dov'è o del Face ID e altro ancora.

Oltre alle caratteristiche di sicurezza, iOS 17.3 introduce la possibilità di creare playlist collaborative su Apple Music.

Gli abbonati possono ora invitare amici a partecipare alle loro playlist, consentendo a tutti di aggiungere, riordinare e rimuovere canzoni.

È anche possibile esprimere reazioni con emoji su qualsiasi traccia nelle playlist.

Infine, Apple presenta la nuova Black Unity Collection, una serie di sfondi ispirati alla resilienza e alla bellezza della comunità nera.

Questi sfondi, con fiori e colori vivaci, rappresentano il panafricanismo e simboleggiano le generazioni che lottano insieme per contrastare le ingiustizie ed eliminare le barriere sistemiche.