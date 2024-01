Project D è il nuovo gioco di Sam Barlow, presentato in modo decisamente misterioso

Project D è il nuovo gioco di Sam Barlow e della sua Half Mermaid. Difficile dire di cosa si tratti, vista la stranezza del materiale di presentazione. Lo stesso titolo non è definitivo, dato che appare in parte celato su Steam, dove lo possiamo leggere seguito da quattro caratteri coperti: "Project D████".

Un survival horror misterioso

Anche le immagini ufficiali non dicono molto. Mentre il teaser trailer di annuncio mostra un oocchio, un volto femminile e una porta che si apre. Lo stile appare molto ricercato, ma è davvero impossibile trarne indicazioni precise.

Indovinate un po'? Anche la decrizione ufficiale è stata costruita per ammantare il gioco di mistero. Leggiamo quindi che potrebbe essere un survival horror ambientato nel 1983. Un personaggio dovrebbe essere un'infermiera. Bisognerà fare attenzione (non viene detto a che). Il testo si conclude con la parola "incubo", che calza a pennello per un horror, ma che ci aiuta poco a comprendere il gioco. Altri indizi: i tag di Steam sono "Terza persona", "Thriller" e "Anni '80", mentre in una delle immagini possiamo leggere "America".

Per adesso Project D è stato annunciato soltando per PC. Speriamo presto di riuscire a sapere di cosa si tratta. Non vediamo l'ora di poter giocare al nuovo titolo dall'autore di Immortality ed Her Story.

Contemporaneamente a Project D è stato presentato anche Project C.