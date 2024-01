Nintendo Switch: nuovi Joy-Con rosa pastello per celebrare Princess Peach: Showtime!

Nintendo ha annunciato il prossimo arrivo di una coppia di Joy-Con particolari per Nintendo Switch, caratterizzati da un colore rosa pastello inedito finora tra le varie periferiche ufficiali della console e pensati apposta per il lancio di Princess Peach: Showtime!

Con il gioco in arrivo su Nintendo Switch il 22 marzo 2024, abbiamo visto il trailer su alcune nuove trasformazioni della protagonista, che finalmente ha il ruolo della star in un titolo tutto suo. Come abbiamo visto, nella sua nuova avventura, la Principessa Peach si allea con la guardiana del Teatro Splendente, Stella, per salvare la struttura dalla malvagia Uva Spina e dalla Compagnia dei Mosti.

Il titolo di Princess Peach: Showtime! Rimanda infatti proprio alle caratteristiche principali del gameplay, ovvero la possibilità di trasformarsi e affrontare le minacce all'interno di diverse situazioni e interpretando ruoli differenti, utilizzando il potere di Splendì.