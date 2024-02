Nintendo Switch 2 non compare ancora nei piani della compagnia, che aumenta le previsioni

Con la pubblicazione dei recenti risultati finanziari, Nintendo ha fatto capire come Nintendo Switch rappresenti ancora l'elemento centrale del business della compagnia nella prima parte del 2024, con un incremento nelle previsioni di vendita e ricavi e senza fare alcuna menzione a una possibile nuova console, che si tratti di Nintendo Switch 2 o meno.

Nel report da parte di Bloomberg, in particolare, emerge il fatto che il presidente Shuntaro Furukawa ha chiaramente riferito che Nintendo Switch rappresenta ancora il "business principale" di Nintendo in questa prima fase del 2024, ma aggiungendo anche che i piani per il prossimo anno fiscale (che comprende parte del 2024) dovrebbero essere discussi durante il prossimo breafing con gli azionisti.

Questo ci dice, da una parte, che Nintendo Switch non se ne andrà da nessuna parte almeno per il prossimo futuro, e che continua ad essere l'oggetto principale del business di Nintendo, al momento, in barba alle voci sulle prossime dimissioni della console.