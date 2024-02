Xbox Game Pass: svelati i giochi che lasceranno il catalogo il 15 febbraio

In attesa di conoscere i prossimi arrivi di PC e Xbox Game Pass, l'app del servizio di Microsoft ha svelato i prossimi giochi in procinto di lasciare il catalogo il 15 febbraio 2024. Fortunatamente questa volta sono solo due, per la precisione Galactic Civilizations III (PC) e Opus: Echo of Starsong - Full Bloom Edition (Xbox e PC).

Opus: Echo of Starsong - Full Bloomb Edition è un gioco che mescola esplorazione, rompicapo, dialoghi e scelte. Nel gioco seguiamo le vicende di Eda, una ragazza che può sentire misteriose onde sonore conosciute come "Starsong", e Jun, un giovane in cerca della loro origine, che si avventurano nello spazio profondo per fare luce su un antico mito.

Cambiando completamente genere, Galactic Civilizations III è uno strategico su larga scala di stampo spaziale, sviluppato da Stardock Entertainment, in cui dovremo guidare una tra 10 razze uniche e farci un nome nella galassia sfruttando diplomazia, spionaggio, raggiungendo nuovi traguardi tecnologici e altro ancora.