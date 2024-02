Nintendo Direct: riemergono le voci su un evento per la prossima settimana

Una di queste fonti è Nick "Shpeshal Nick" Baker, che a dire il vero ha un'affidabilità un po' incerta ma che ultimamente ha previsto con una certa precisione le informazioni sullo State of Play andato in scena il 31 gennaio, il quale ha riferito sul canale YouTube di Nintendo Prime che un Nintendo Direct sarebbe previsto nella settimana che va dal 5 al 9 febbraio 2024.

Da tempo si parla di un probabile Nintendo Direct nella prima parte del 2024, e il mese di febbraio sembra particolarmente proficuo su questo fronte, ma in particolare in questi giorno sono emerse varie voci di corridoio, da parte di leaker anche affidabili, che parlano di un possibile evento per la prossima settimana .

I soliti enigmi

In questo caso, il messaggio (risalente a qualche giorno fa) va un po' interpretato: il leaker parla della presentazione di un gioco indie tra i suoi preferiti in assoluto "in uno dei due eventi in arrivo".



Il messaggio sembra indicare che il gioco è praticamente in uscita entro 15 giorni, cosa fa pensare a un lancio nel corso di suddetto evento. Considerando che lo State of Play c'è già stato senza l'uscita collegata di un titolo indie, i sospetti ricadono dunque su un possibile Nintendo Direct la prossima settimana, e il fatto che il post evidenzi la parola "directly" potrebbe essere anche un altro indizio.

In ogni caso, attendiamo eventuali sviluppi, ma le tradizioni ci portano a pensare che febbraio possa essere un periodo ideale per un primo Nintendo Direct dell'anno.