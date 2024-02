Dopo un 2024 iniziato all'insegna di uscite come Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth e Prince of Persia: The Lost Crown, il prossimo mese sembra mantenere altissimi ritmi, con una carrellata di giochi in arrivo veramente importante. Anche il nuovo anno vuole dunque dimostrare di essere all'altezza di quello appena passato, e lo fa già a partire dal secondo mese in un periodo che spesso appare ancora sonnacchioso, tanto per mettere in chiaro le cose. Di titoli interessanti ce ne sono parecchi, ma tra questi a spiccare è soprattutto uno, come era anche facilmente prevedibile: Final Fantasy 7 Rebirth è il gioco più atteso di febbraio 2024, questo è il risultato netto di entrambi i sondaggi condotti sulle aspettative di redazione e lettori di Multiplayer.it.

Il prosieguo della grande opera di rifacimento di uno dei JRPG di maggiore importanza nella storia, forse il più iconico in assoluto, non poteva che risaltare in mezzo a un'offerta che risulta comunque di notevole livello. Per il resto, ci sono molti altri motivi per guardare con interesse a febbraio, tra seguiti, nuove proprietà intellettuali, rifacimenti e novità di notevole spessore, dunque vediamo un po' come sono andate le votazioni proiettate verso le prossime settimane di uscite sul mercato.